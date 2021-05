Bozza "sostegni bis": 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto

Ansa

I ristori a fondo perduto previsti dal "decreto Sostegni bis" ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto emerge dalla bozza del provvedimento. Per i ristori automatici identici a quelli del primo "dl Sostegni" stanziati 8 miliardi di euro, per quelli che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo aprile 2020-marzo 2021 e il periodo da aprile 2019-marzo 2020 sono erogati 3,4 miliardi, 4 miliardi per i ristori "a conguaglio".