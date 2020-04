Bozza Def: "Per alcuni trimestri distanze e norme di sicurezza rigorose"

"Le misure precauzionali" anti-coronavirus "dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell'Italia": quindi "l'economia ne verrà fortemente impattata per diversi mesi e dovrà probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri". E' quanto si legge nella bozza del Def.