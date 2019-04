Borsa, Wall Street chiude negativa: Dow Jones -0,06%, Nasdaq -0,21%

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. L'indice Dow Jones ha ceduto lo 0,06% a 26.142,24 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,21% a 7.947,36 punti, mentre l'S&P 500 è rimasto invariato a 2.888,32 punti. Dopo la chiusura della Borsa di New York, l'euro è scambiato a 1,1258 dollari (-0,15%).