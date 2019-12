Borsa, tonfo di Piazza Affari: Ftse Mib giù del 2,28%

Chiusura in rosso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha registrato un tonfo del 2,28% a 22.728 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 2,19% a quota 24.907 punti. Dopo che Donald Trump ha reintrodotto i dazi su acciaio e alluminio da Brasile a Argentina, a deprimere anche gli altri listini europei è l'indice Ism manifatturiero negli Stati Uniti, sceso a novembre a 48,1 contro stime che lo davano al 49,2.