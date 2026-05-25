INDICE Ftse Mib

Borsa, Piazza Affari tocca il massimo storico: superati i 50.110 punti

ll precedente record era stato stabilito il 6 marzo del 2000

25 Mag 2026 - 14:35
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© agenzia

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Il Ftse Mib tocca il record storico che resisteva da 26 anni e supera i 50.110 punti poco dopo il giro di boa di metà seduta, oltrepassando il primato di 50.109 punti fissato nell'era delle "dotcom" il 6 marzo del 2000. 