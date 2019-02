Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,82%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,82% a 19.996 punti mentre il Ftse All Share è salito dello 0,78% a quota 21.963 punti. Chiusure deboli, invece, per le maggiori piazze europee: quasi piatte Londra (-0,06%) e Parigi (-0,08%). Negativa Francoforte (-0,38%).