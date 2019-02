Borsa, Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib +0,38%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 20.304 punti, mentre il Ftse All Share ha terminato gli scambi in progresso dello 0,39% a quota 22.297 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 276 punti base contro i 268 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 2,85%.