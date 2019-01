Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib a -0,61%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,61% a 18,221.50 punti mentre il Ftse All Share ha perso lo 0,43% a quota 20.176,62 punti. Si allarga lo spread tra Btp e Bund a 273 punti con un rendimento del 2,88%.