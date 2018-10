Borsa, Piazza Affari cede il 2%: giù le banche, sale lo spread

Sempre più in rosso Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo del 2% a 18.440 punti. Lo spread è in salita, ed è a 317 punti. Anche gli altri listini europei sono in netto calo, con Parigi che perde il 2,5%, Francoforte il 2% e Londra l'1,77%. A Milano, la società più sotto pressione è Saipem, che perde il 6,34%. Segue una serie di titoli del comparto banche: Ubi cede il 3,7%, Mediobanca il 3,4%, Banco Bpm il 3,3% e Unicredit il 2%.