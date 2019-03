Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: primo Ftse Mib a +0,42%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,42%, mentre il Ftse All-Share sale dello 0,34%. Avvio poco mosso per lo spread fra Btp e Bund: il differenziale segna 240 punti, vicino ai 241 punti della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,45%.