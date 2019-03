Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: indice Ftse Mib +0,67%

Apertura in crescita per Piazza Affari. L'Indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,67% a 20.798 punti. Positive anche le altre principali Borse europee: a Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,44%, a Francoforte il Dax 30 sale dello 0,66% mentre a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,56%.