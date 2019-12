Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,45%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano, dopo un inizio di settimana e del mese in profondo rosso. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,45% a 22.831 punti, mentre il Ftse All Share sale dello 0,40% a quota 25.006 punti. Ad alimentare l'avversione al rischio e la prudenza tra gli investitori sono i nuovi dubbi sul commercio internazionale.