Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,24%

Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,24% a 21.189 punti. Bene Fca, dopo le indiscrezioni del Financial Times per un possibile interesse di Renault. Dopo i primi scambi il titolo avanza del 3,48% a 13,54 euro.