Borsa, Piazza Affari apre in lieve rialzo: Ftse Mib a +0,08%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,08% a 20.766 punti. Avvio debole anche per gli altri principali listini europei: Parigi avanza dello 0,04% a 5.308 punti, Francoforte sale dello 0,01% a 11.573 punti, mentre Londra inaugura le contrattazioni invariata a quota 7.159 punti.