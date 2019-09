Borsa, Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,16%

La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a 22.088 punti, mentre il Ftse Italia All Share perde lo 0,11% a 24.055 punti. Stabile il differenziale di rendimento tra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund si attesta a 143,9 punti, in linea con la chiusura di venerdì, per un rendimento del Btp a 10 anni pari allo 0,911%.