Borsa, pesano Wto e Brexit: Piazza Affari chiude in rosso (-2,87%)

Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, in scia alla decisione del Wto sui dazi statunitensi contro gli europei e i timori di una Brexit senza accordo dopo l'ultimatum di Boris Johnson all'Ue. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede il 2,87% a 21.298 punti. Segno meno anche per gli altri principali listini europei: Londra lascia sul terreno il 3.23%, Parigi arretra del 3.12%, mentre Madrid segna un -2.59%.