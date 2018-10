Borsa, Milano rimbalza dopo Moody's: Ftse Mib a +1,82% in avvio

Apertura in netto rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna un +1,82% a 19.426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a "junk" (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook stabile.