Borsa, Milano chiude in ribasso: Ftse Mib a -0,74%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib Mib ha ceduto lo 0,74% a 20.697 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,78% a 22.760 punti. Lo spread Btp-Bund scende a 239 punti base, ai minimi dal 31 gennaio e a un passo dai livelli di settembre 2018, sulla scia dell'intervento della Bce. Il rendimento del Btp decennale è sceso sotto il 2,50%, livello che non si vedeva dal luglio 2018.