Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib avanza dello 0,74%

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, tra le migliori Borse in Europa. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,74% a 23.940 punti. A trainare il listino milanese Ubi (+3,93%) e Banco Bpm (+2,25%). Bene anche Enel (+2,56%). In coda al listino principale Diasorin (-2,82%) e Recordati (-2,06%). Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread Btp-Bund ha chiuso in rialzo a 165 punti.