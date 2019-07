Borsa, Milano apre poco sopra la parità: Ftse Mib +0,04%

Avvio di seduta poco sopra la parità per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,04% a 21.894 punti. Apertura in calo invece per le altre principali Borse europee: Parigi cede lo 0,17% a 5.562 punti, Francoforte perde lo 0,19% a 12.412 punti e Londra lascia sul terreno lo 0,18% a 7.522 punti.