Borsa, Milano apre in rialzo: Ftse Mib +0,7%, spread a 311 punti

Avvio positivo per Piazza Affari. La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,7%, con l'indice Ftse Mib che si attesta a quota 19.038,47 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre sopra a 311,1 punti, con un rendimento al 3,475%, in lieve calo rispetto alla chiusura di giovedì a 313 punti base.