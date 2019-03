Borsa, Milano apre in positivo: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,61%

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,61% a 21.209 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,70% a 23.256 punti. Apre a 254,9 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del decennale italiano al 2,48% sul mercato secondario. Segno più anche per le altre principali Borse europee: Parigi +0,72% a 5.334 punti, Londra +0,57% a 7.272 punti e Francoforte +0,56% a 11.492 punti.