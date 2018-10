Borsa, chiusura in netto rialzo a Tokyo: Nikkei +2,16%

La Borsa di Tokyo accelera sul finale di seduta terminando in netto rialzo, in scia al recupero degli indici azionari statunitensi, e grazie ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali in Giappone, in particolare dalle società dell'elettronica. Il Nikkei guadagna il 2,16% a quota 21.920,46 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 113,30 e sulla moneta unica a 128,50.