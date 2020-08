Boris Johnson verso le dimissioni?

Le indiscrezioni arrivano direttamente dal Regno Unito: il premier, Boris Johnson sarebbe pronto a dimettersi all'inizio del 2021 per motivi di salute. La rivelazione bomba è stata lanciata da Sir Humphry Wakefield, suocero di Dominic Cummings, uno dei collaboratori più stretti del premier britannico.

LE INDISCREZIONI DEI TABLOID

Si tratta di rumors, solo indiscrezioni, ma circolate e riprese da doversi tabloid inglesi. Il Times ha riportato la conversazione tra Humphry Wakefield, padre di Dominic Cummings, che avrebbe avuto con una donna, Anna Silverman, la scorsa settimana, e in cui diceva che Johnson starebbe pensando di lasciare a causa dei postumi della malattia, dopo il ricovero lo scorso aprile in terapia intensiva per il coronavirus.

MANDATO A RISCHIO?

Nelle ultime settimane la popolarità di Johnson è in caduta libera, almeno stando ai sondaggi. Anche per questo motivo, ma soprattutto a causa delle condizioni di salute, il primo ministro inglese potrebbe lasciare Downing Street all'inizio del 2021. Sir Humphry Wakefield avrebbe paragonato la situazione del leader dei Conservatori a quella di cavallo zoppo che “se viene rimesso al lavoro infortunato non si riprende più”.

L'ACCORDO PER LA BREXIT

Eventuali dimissioni potrebbero essere presentate solo dopo aver trovato un accordo sulla Brexit tra Gran Bretagna e Unione Europea. La prospettiva di un accordo per un addio di Londra dall'Ue, al momento, resta ancora lontana. Le prossime settimane saranno decisive, per capire se sarà una Brexit soft o senza accordo.

LA SMENTITA DI DOWNING STREET

Lo staff del primo ministro smentisce la possibilità di dimissioni, definendo queste voci “prive di fondamento”. Nelle scorse settimane l'amministrazione Johnson ha voluto sottolineare come non ci siano motivi di preoccupazione sulla salute del premier, diffondendo alle testate inglesi diverse foto che ritraggono Boris Johnson impegnato a fare sport.

