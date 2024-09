Bonus Natale, 100 euro in arrivo con la tredicesima ma solo su richiesta

Un'indennità di 100 euro per il 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. E' il Bonus Natale, in arrivo con le tredicesime di quest'anno, così come prevede l'emendamento del governo al decreto Omnibus all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L'indennità "non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore", quindi i 100 euro saranno netti.