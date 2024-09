Bonus caldaia 2024: a chi spetta, requisiti e scadenze

Grazie al Superbonus 70% c'è la possibilità di richiedere un incentivo del settanta per cento, ma solo nel caso in cui la sostituzione della caldaia comporti un aumento di almeno due classi di efficienza energetica dell'edificio. In questo caso, l'acquisto e installazione devono avvenire contemporaneamente ai lavori ammessi al Superbonus. Questa agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio 34/2020 nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza Covid, all'inizio era del 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022. La percentuale è stata abbassata al 90% per l'anno 2023 e al 70% nel 2024. Nel 2025 dovrebbe scendere fino al 65%, ma non tutti potranno usufruirne poiché la cessione del credito è prevista solo per i lavori di ristrutturazione effettuati dai condomini a patto che siano stati approvati e comunicati entro il 17 febbraio 2023 attraverso Cilas. Tra i requisiti, inoltre, c'è quello secondo il quale le spese per i lavori avviati devono essere state sostenute entro il 29 marzo 2024. Il 4 aprile è scaduta l'ultima possibilità di richiedere la cessione del credito.