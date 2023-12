Bollette della luce in calo: -10,8% nel primo trimestre del 2024

Bollette della luce in calo del 10,8% nel primo trimestre del 2024.

Lo comunica l'Arera, l'Autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe di luce e gas sui mercati protetti. La spesa per la famiglia-tipo tra il primo aprile 2023 e il 31 marzo 2024 sarà di circa 684 euro, il 50% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente. L'Arera ricorda che dal primo gennaio la soglia Isee è a 9.530 euro per ottenere in automatico i bonus sociali luce, gas e acqua.