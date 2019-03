Boccia: "Ultimamente economia non è tra sensibilità della politica"

Anche se "bisogna dare atto" che si sta parlando "dello sblocca cantieri e del piano per la competitività", la questione economica "non sembra ultimamente nelle grandi sensibilità della politica italiana". L'accusa arriva dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il quale si augura che i due piani in agenda "siano rilevanti e shock, e non marginali".