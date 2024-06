BlackRock e Citadel Securities sfidano Wall Street con una nuova Borsa in Texas

ENTRO FINE ANNO ALLA SEC

Secondo quanto riportato da Reuters, TXSE ha in programma di depositare i documenti di registrazione presso la Securities and Exchange Commission, la Sec, entro la fine dell’anno. Per definire una scadenza temporale, quindi, bisognerà attendere il 2025, quando inizieranno le prime operazioni, mentre la prima quotazione è prevista per il 2026.