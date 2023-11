Arriva il Black Friday, sei italiani su dieci faranno acquisti

È in arrivo il Black Friday: la giornata in cui tradizionalmente si scatenano gli sconti quest'anno sarà venerdì 24 novembre.

Sei italiani su dieci faranno shopping in quest'occasione e il 53,7% delle persone approfitterà delle offerte per acquistare in anticipo i regali di Natale, tendenza in aumento rispetto allo scorso anno (il dato era 52,8%). Soltanto il 10,5% degli italiani, invece, farà acquisti non destinati alle feste. Il budget medio sarà di circa 236 euro a persona e il 92,4% di coloro che compreranno spenderà fino a 500 euro. È quanto si legge in una ricerca realizzata da Confcommercio in collaborazione con l'istituto Format Research.