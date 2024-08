La benzina verde costa 1,811 al litro: è il livello minimo da gennaio

Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self, scrive Quotidiano Energia, è di 1,811 euro al litro (l'ultima rilevazione del 9 agosto era di 1,834), con le compagnie tra 1,798 e 1,826 euro al litro (1,884 per i no logo). Il prezzo medio praticato del diesel è di 1,686 euro al litro (rispetto a 1,714), con i diversi marchi tra 1,673 e 1,700 euro (con i no logo a 1,680).