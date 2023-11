La Bce: "La recessione è possibile, ci sono rischi consistenti"

A questo quadro disegnato dalla Bce si aggiungono condizioni finanziarie più restrittive, una minore domanda aggregata e una minore offerta di credito, un quadro idoneo a scatenare la tempesta perfetta della crisi.

L'incertezza sul Patto di Stabilità pesa sullo spread

Inoltre la Bce evidenzia come i negoziati sul Patto di Stabilità "stanno provocando una significativa incertezza" e "l'incapacità" di trovare un accordo non solo ritarda "il necessario aggiustamento di bilancio e lo slancio verso riforme e investimenti", ma "l'incertezza porterebbe probabilmente a ulteriori aumenti dei rendimenti e degli spread dei titoli di Stato, soprattutto per i Paesi che potrebbero non rispettare il Patto e trovarsi ad affrontare procedure di disavanzo eccessivo".