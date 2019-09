Bce, Mario Draghi: contro la congiuntura urge un aumento della spesa

"E' più urgente di prima" che i governi dei singoli Paesi si impegnino a spendere di più per fare fronte al rallentamento globale dell'economia ed è anche "essenziale" che l'Eurozona si impegni sul lungo termine per realizzare quell'unione di bilancio necessaria per competere con le altre potenze globali. Lo ha affermato il presidente della Bce Mario Draghi in un'intervista pubblicata sul Financial Times online.