Bce lascia fermi i tassi, "sviluppi economici Ue dipendono dalla guerra"

La Banca centrale europea lascia fermi, come atteso, i tassi d'interesse: quello principale resta a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%.

In un comunicato dopo la riunione del Consiglio direttivo, la Bce spiega che la guerra in Ucraina sta "influenzando pesantemente" la fiducia dell'Eurozona, e i prezzi energetici stanno riducendo la domanda e frenando la produzione. "Gli sviluppi economici dipenderanno in misura cruciale da come evolve il conflitto", si legge.