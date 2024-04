Bce, Lagarde: "Verso taglio dei tassi se non ci sono shock"

"Stiamo osservando un processo disinflazionistico.

Se si muove in linea con le nostre attese ci avviamo a un momento in cui possiamo moderare la politica monetaria a patto che non ci siano altri shock". Lo ha affermato il presidente della Bce Christine Lagarde, rispondendo a chi le chiedeva di un possibile taglio dei tassi a giugno. La Lagarde non ha però voluto commentare l'ipotesi di altri tre tagli dei tassi nel 2024. "Siamo legati ai dati e c'è una enorme incertezza a causa degli sviluppi geopolitici", ha precisato.