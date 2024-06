Il mondo è "alle prese con nuovi tipi di rischi". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, aggiungendo: "Anche se lo scenario migliore sarebbe quello in cui si lavora insieme per evitare che questi rischi si materializzino, dobbiamo essere preparati per un mondo caratterizzato da livelli più elevati di incertezza e volatilità. Questo creerà tensioni per le banche centrali che dovremo risolvere".