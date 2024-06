Bce, Lagarde: "La lotta contro l'inflazione non è ancora finita"

"La lotta contro l'alta inflazione non è ancora finita". Christine Lagarde, a due giorni dal primo taglio dei tassi effettuato dalla Bce dal 2019, sul blog della Banca centrale europea fa il punto della situazione e, guardando alle mosse future, sottolinea come sia più che mai necessario restare vigili nonostante i progressi compiuti su diversi fronti. Per questo, spiega Lagarde, "i tassi di interesse resteranno restrittivi per tutto il tempo necessario ad assicurare la stabilità dei prezzi su base duratura".