"Il 25 settembre e il 29 ottobre, rispettivamente, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha informato il presidente del Consiglio europeo in merito alle dimissioni e alla scadenza del mandato dei membri del Comitato esecutivo Isabel Schnabel e Philip Lane" ha detto Pierrakis. "Ho pertanto avviato la procedura per la nomina di due successori di Isabel Schnabel e Philip Lane e ho invitato gli Stati membri a presentare le loro candidature entro oggi, 20 novembre. Entro il termine stabilito, ho ricevuto due candidature: Laurence Boone (Francia) e Markus Brunnermeier (Germania)", fa sapere Pierrakakis. "Ho informato il presidente del Consiglio europeo di tali candidature e ne darò comunicazione all'Eurogruppo. Il Consiglio proseguirà ora l'iter, in vista della decisione del Consiglio europeo sulla nomina dei candidati prescelti", aggiunge.