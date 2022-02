Bce: al rialzo le stime dell'inflazione in Ue: 3% per il 2022

La Bce rivede al rialzo le stime dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo in Ue, atteso ora al 3,0%, 1,8% e 1,9% rispettivamente per il 2022, 2023 e 2024. E' quanto riportato nel sondaggio della Banca centrale europea del primo trimestre del 2022. Rispetto al precedente sondaggio del quarto trimestre del 2021, le stime sono state riviste al rialzo di 1,1 punti percentuali per il 2022 e di 0,1 punti percentuali per il 2023.