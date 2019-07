Bankitalia taglia le stime sul Pil: +0,1% nel 2019 e +0,8% nel 2020

La Banca d'Italia rivede al ribasso le previsioni sulla crescita. Secondo il bollettino economico, infatti, il Pil dovrebbe segnare solo un +0,1% quest'anno per poi accelerare a +0,8% l'anno prossimo e a +1% nel 2021. All'inizio di giugno le stime erano state tagliate a +0,3% per il 2019, +0,7% per il 2020 e +0,9% per il 2021. Come spiega Via Nazionale, la crescita del Pil è ora più bassa di 0,6 punti percentuali nel complesso del 2019-2021.