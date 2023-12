Bankitalia: salgono ancora i tassi sui mutui, a ottobre al 4,72%

Mutui e Bce: 200mila famiglie hanno saltato le rate

Secondo Facile.it, ora gli occhi sono puntati sulla prossima mossa della Bce prevista per il 14 dicembre; ma se gli esperti non si aspettano novità sul fronte degli indici, l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat* ha messo in luce come, proprio a causa dell'aumento dei tassi, quasi 200mila famiglie italiane con un mutuo a tasso variabile non siano riuscite a rimborsare una o più rate nell’ultimo anno.