Bankitalia: nel 2040 si rischia di avere il 9% di forza lavoro in meno

Nel 2040 la forza lavoro potrebbe calare del 9%, secondo le stime di Bankitalia. La capo divisione mercato del Lavoro di Palazzo Koch, Eliana Viviano, ha spiegato che tra 16 anni potrebbero essere 5,4 milioni in meno le persone tra i 15 e i 64 anni, cioè appunto in età lavorativa. Al Meeting di Rimini ha chiarito che tra il 2019 e il 2023 in questa classe di età ci sono 600mila persone in meno.