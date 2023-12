Bank of England segue la Fed, tassi Gb invariati al 5,25%

La Bank of England (BoE) ha lasciato invariati i tassi d'interesse britannici al 5,25%, per il secondo mese di fila e dopo 14 rialzi consecutivi adottati in chiave anti inflazione.

La decisione, attesa, s'allinea a quella di ieri della Fed negli Usa. Viene dunque rinviato all'anno nuovo il possibile avvio d'una riduzione dei tassi (ai massimi da 15 anni nel Regno Unito) invocata da settori del business, del mondo del lavoro e dello stesso partito conservatore di governo di Rishi Sunak per cercare di ridare ossigeno alla crescita dell'economia.