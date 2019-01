Banche, Ue: 8 big accusate di cartello trading su titoli di Stato

La Commissione europea accusa otto importanti banche di essersi accordate "nel periodo tra il 2007 e il 2012" in un cartello per falsare la concorrenza nel mercato obbligazionario dei titoli di Stato europei. Il timore è che i traders impiegati si scambiassero informazioni sensibili e coordinassero le proprie strategie di vendita. In caso di accertata infrazione, la Commissione potrà imporre una multa fino al 10% del fatturato annuale.