Banche, Tria: rimborsare secondo norme i risparmiatori truffati

Sui rimborsi ai risparmiatori truffati il ministro dell'Economia Giovanni Tria, giunto a Bucarest per una riunione informale dell'Eurogruppo, rassicura da una parte i colleghi di governo e dall'altra l'Unione europea. "Vogliamo pagare tutti, quindi bisogna fare in modo che possano essere pagati nel più breve tempo possibile - afferma -, ma ovviamente bisogna pagarli secondo le regole, perché altrimenti non sarebbe possibile".