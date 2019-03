Banche, Salvini sollecita Tria: firmi decreti per rimborsare truffati

Il vicepremier Matteo Salvini sollecita il ministro dell'Economia Giovanni Tria affinché sblocchi i decreti per rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche. "I rapporti con Tria sono eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il week end", afferma ironico Salvini che poi incalza: "O li firma entro questa settimana o li andiamo a scrivere noi, e lo dico nel modo più costruttivo possibile".