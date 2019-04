Banche, bozza dl crescita: rimborsi non prima di fine anno

I rimborsi dei risparmiatori coinvolti nei crack bancari verranno erogati non prima di fine anno, anche nel caso di procedura diretta. E' quanto si evince dall'ultima bozza del dl crescita, che dovrà essere seguito da due decreti attuativi del Mef. In uno dei due testi verrà indicata la data da cui far partire una finestra di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo. I pagamenti, in ogni caso, non partiranno prima di novembre.