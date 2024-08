Balneari divisi in vista del cosiddetto sciopero degli ombrelloni che vedrà venerdì gli stabilimenti ritardare l'apertura in segno di protesta. Mentre la Fiba-Confesercenti prevede "un'adesione sostenuta, dell'80% e oltre dei nostri iscritti", Assobalneari ha deciso di non aderire. "Ingiusto penalizzare i consumatori", ha fatto sapere il presidente dell'associazione Fabrizio Licordari.