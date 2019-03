Autostrade: pronti a realizzare 6 mld di opere nel 2019

Autostrade per l'Italia è pronta a realizzare investimenti, cantierabili già nel 2019, per oltre 6 miliardi di euro complessivi, ai quali si aggiungono 1,7 miliardi di investimenti cantierabili nel 2020. E' quanto afferma la società in una nota, sottolineando che "si tratta di opere che hanno completato l'intero iter autorizzativo e sono attualmente bloccate in attesa dell'autorizzazione finale da parte del ministero competente".