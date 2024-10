Automotive, Urso: "Impegnati nel sostegno alle imprese della filiera"

"Siamo impegnati a garantire che la filiera dell'automotive abbia gli strumenti necessari per affrontare la sfida della transizione. Tutte le risorse andranno sul fronte degli investimenti produttivi con particolare attenzione alla componentistica che è la vera forza del Made in Italy". Lo afferma il ministro Adolfo Urso in merito al taglio previsto nella manovra di 4,6 miliardi al Fondo automotive, destinato all'adozione di misure per gli incentivi alla domanda e il sostegno della riconversione della filiera.